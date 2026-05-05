Всероссийская акция ко Дню Победы началась в Воскресенске

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в округе проходит акция «Георгиевская лента». Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» раздают символ памяти и уважения в самых оживленных местах муниципалитета — на улицах и площадях.

Этот символ вручают всем желающим. Каждый, кто принимает ленточку, становится частью общей памяти о подвиге предков. Георгиевская лента — это сильное напоминание о цене Победы, о мужестве и стойкости нашего народа, о том, что мирное небо досталось огромными жертвами и неимоверными усилиями.

Организаторы призывают жителей городского округа Воскресенск присоединиться к акции: принять ленту, носить ее с гордостью и уважением, рассказывать детям и внукам о значении этого символа. Вместе можно сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее будущим поколениям.