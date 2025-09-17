Всероссийская акция «Храня традиции предков» начнется 26 сентября

Акция «Храня традиции предков» пройдет в России с 26 сентября по 4 ноября. Ее участники представят творческие работы, отображающие многообразие культуры коренных народов.

Акция направлена на повышение интереса школьников к культуре и традициям коренных народов России и формирование уважительного отношения к родине и ее истории.

«Наша новая акция направлена на знакомство подрастающего поколения с их уникальной культурой. Участниками станут школьники, которым предлагается погрузиться в изучение традиций и истории малочисленных народов и рассказать об этом в творческой форме», — сказала статс-секретарь — заместитель Министра культуры Жанна Алексеева.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Живое наследие», «Наследники мудрости» и «Шаги навстречу культуре». Для участия необходимо подготовить эссе, видеоролик или презентацию и оставить заявку по ссылке.

Экспертная комиссия выберет 100 лучших работ, которые опубликуют на онлайн-портале в ноябре.