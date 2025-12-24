Всероссийская акция «Елка желаний» началась в Балашихе

В Балашихе стартовала ежегодная акция «Елка желаний», главная цель которой — помочь исполнить заветные мечты детей. Письма с пожеланиями малышей размещают на новогодних елках по всей стране, и каждый может снять шар с пожеланием и подарить радость ребенку.

Первыми в Балашихе в акции приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты Мособлдумы, глава городского округа Сергей Юров и руководители предприятий.

«Мы все ждем новогоднего чуда. Эта акция нацелена на то, чтобы ребенок сформулировал заветное желание, записал его, и оно воплотилось в реальность. Каждый из присутствующих сегодня станет частью этого процесса», — отметил Игорь Брынцалов.

В этом году Брынцалов снял с елки два шара с пожеланиями: оба ребенка мечтают посетить представления. Для девятилетней Алены Коловановой будет организовано посещение Москвариума для нее, ее мамы и сестры, а двенадцатилетнему Егору Цымерману подарят поездку в Большой Цирк на проспекте Вернадского. Глава округа Сергей Юров пообещал исполнить желания еще двух юных жителей Балашихи — Анны и Григория.

Принять участие в акции и исполнить мечту ребенка может каждый: достаточно посетить любую «Елку желаний» или оставить заявку на сайте елкажеланий.рф.