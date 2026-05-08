Всероссийская акция «Диктант здоровья» пройдет в Одинцове

Второй модуль всероссийской санитарно‑просветительской акции пройдет с 4 по 22 мая. Участники смогут проверить свои знания на две важные темы: «Движение — жизнь» и «Питаемся правильно».

Чтобы присоединиться, нужно зайти на портал диктант-санпросвет.рф. Все материалы для диктанта подготовили эксперты Роспотребнадзора. Акцию поддержали сразу несколько министерств: Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта, Минтранс, МЧС России и Росмолодежь.

Ранее, с 13 по 24 апреля, прошел первый этап акции в рамках проекта «Санпросвет». Он был посвящен гигиене рук и здоровой улыбке и стал частью федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья. Цель мероприятия — рассказать людям об основах санитарно‑гигиенической грамотности и научить их правилам здорового образа жизни.

В первом этапе приняли участие более 1,6 миллиона человек. В очных мероприятиях участвовали школьники и студенты, а все желающие старше семи лет могли пройти онлайн‑тестирование на том же портале. Диктант состоял из 20 тематических вопросов, а после его завершения каждый участник получил электронный сертификат. В нем были указаны личные результаты и пояснения от экспертов — в том числе по вопросам, на которые человек ответил неверно.