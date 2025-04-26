Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в Волоколамске

Около 600 жителей Волоколамска поучаствовали во всероссийской патриотической акции «Диктант Победы». В муниципалитете подготовили 10 площадок, куда могли прийти все желающие.

«В этом году диктант особенно важен. Он проходит в преддверии 80-летия Великой Победы. Именно на этом этапе нападки наших недругов на правду стали особенно массовыми, яростными и лживыми. Для отражения этих атак уже недостаточно усилий только историков. Правда должна стать народной. Поэтому на ее защиту должен встать каждый», — сказала Наталья Козлова.

Одной из центральных площадок в Московской области стала школа № 2 в Волоколамске. Диктант написали глава округа Наталья Козлова, школьники, студенты, представители общественных организаций, ветераны СВО, активисты «Единой России» и жители.

Участники акции отметили, что инициатива помогла вспомнить не только о ключевых событиях, но и о героизме советского народа в борьбе с фашизмом.

«Вопросы были и сложные, и такие, где я точно знала ответ. Очень понравилось задание, где нужно было угадать, кто на фотографии сидит рядом с актером и поэтом Владимиром Высоцким. Он в качестве военного переводчика с китайского языка участвовал в Советско-Японской войне», — рассказала участница диктанта Марина Жукова.

Результаты диктанта можно узнать на официальном сайте акции.