Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в Пушкино

Городской округ Пушкинский присоединился ко всероссийской акции «Диктант Победы». На территории округа организовали 44 пункта написания. Участники ответили на 25 вопросов за 45 минут.
В этом году блок вопросов в диктанте был посвящен специальной военной операции.
«Интересно проверить уровень своих знаний. Я уверен, что подобные инициативы надо развивать и внедрять их в наше общество, чтобы акцентировать внимание на столь значимых событиях истории нашей страны», — сказал глава округа Максим Красноцветов.
Диктант посвящен не только проверке знаний военной истории, но и объединению всех граждан России. Участники ответили на 25 вопросов, 15 из которых — с выбором варианта и 10 — в форме теста. Мероприятие длилось 45 минут. Для проведения акции организовано 44 очные точки на территории Пушкинского.
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