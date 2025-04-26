Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в Лобне

Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в инженерно-техническом лицее «Авиатика». В нем приняли участие жители округа, сотрудники администрации, ветераны и учащиеся.

Среди желающих написать «Диктант Победы» было немало молодежи.

«Это популяризация знаний о Великой Отечественной войне, которая очень важна в наше время. Мне кажется, что нужно проводить больше подобных акций — это историческое образование», — сказал ученик лицея Николай Богдашкин.

Диктант проводится в форме теста и состоит из 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны. На них нужно ответить за 45 минут. Задания непростые. Каждый участник не только проверяет свои знания, но и получает дополнительную информацию о событиях тех лет.

«Очень интересно, познавательно. Я считаю, что надо обязательно проводить такие мероприятия, чтобы помнили», — добавила жительница Лобни Наталья Краснова.