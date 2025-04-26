Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в Лобне
Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в инженерно-техническом лицее «Авиатика». В нем приняли участие жители округа, сотрудники администрации, ветераны и учащиеся.
Среди желающих написать «Диктант Победы» было немало молодежи.
«Это популяризация знаний о Великой Отечественной войне, которая очень важна в наше время. Мне кажется, что нужно проводить больше подобных акций — это историческое образование», — сказал ученик лицея Николай Богдашкин.
Диктант проводится в форме теста и состоит из 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны. На них нужно ответить за 45 минут. Задания непростые. Каждый участник не только проверяет свои знания, но и получает дополнительную информацию о событиях тех лет.
«Очень интересно, познавательно. Я считаю, что надо обязательно проводить такие мероприятия, чтобы помнили», — добавила жительница Лобни Наталья Краснова.
Диктант Победы приурочили к 80-летию встречи на Эльбе. Именно 25 апреля 1945 года советские войска замкнули кольцо окружения вокруг берлинской группировки и встретились с союзниками по антигитлеровской коалиции. Просветительская акция проходит в 90 странах. Для россиян организовали 35 тысяч площадок — такого количества еще не было.
В Лобне диктант написали глава округа Анна Кротова, ее заместители, муниципальные депутаты, ветераны, участники специальной военной операции, школьники и все те, кому важно сохранить историю своей страны. Каждый получит сертификат участника. А те, кто набрал максимальное количество баллов, — диплом финалиста. Победителей ждут призы и приглашение на Парад Победы.