Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Волоколамске

Волоколамск присоединился ко всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В ней приняли участие более 100 человек.

Акцию провели в Волоколамской школе № 2. Пробный ЕГЭ написали школьники, их родители, депутаты, ветеран специальной операции, глава Волоколамского округа Наталья Козлова и другие жители.

«Мы получили уникальную возможность пройти всю процедуру Единого государственного экзамена. Нас провели под рамкой с металлодетекторами, предупредили о запрете на использование электронных устройств и шпаргалок, рассказали, как заполнять бланки ответов, раздали материалы. Отмечу, что было очень волнительно», — поделилась своими впечатлениями глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

После завершения экзамена все поделились своими впечатлениями. Родители признались, что теперь понимают, насколько серьезное испытание предстоит их детям. Опыт оказался полезным для всех. Мероприятие также помогло оценить уровень подготовки у школьников.