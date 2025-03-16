Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Щелкове

Участники всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» написали экзамен по базовой математике. Мероприятие прошло в Центральном музее Военно-воздушных сил России.

«Ранее всех пугали, как это страшно. Очень здорово, что нам дают испытать, что это такое. Огромное спасибо организаторам, что нам, переживающим родителям, дают ознакомиться с тем, как все это происходит», — сказала Нина Киселева.

Одна из участниц — мама девятиклассника Нина Киселева. Она решила поддержать ребенка и принять участие во всероссийской акции.

Родители прошли все этапы сдачи ЕГЭ: контрольный пункт, инструктаж о правилах поведения, печать и заполнение бланков, написание сокращенного варианта экзамена.

«Данная акция направлена в первую очередь на то, чтобы снизить психологическое беспокойство со стороны родителей, чтобы они прочувствовали и узнали все: от момента входа к проведению экзамена до выхода», — уточнила председатель комитета по образованию администрации городского округа Щелково Елена Бушнева.

В Год защитника Отечества и к 80-летию Великой Победы пробный ЕГЭ провели в Центральном музее Военно-воздушных сил России.

«Это знаково, что сегодня в Щелкове комитет по образованию выбрал нашу локацию, потому что патриотическое воспитание нашей молодежи становится самым главным на сегодняшний день», — сказал начальник ЦМ ВВС филиала ФГБУ «ЦМВС РФ» Александр Зарубецкий.

В акции приняли участие 560 родителей будущих выпускников. После окончания прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги сдачи экзамена. Для всех также организовали экскурсию по залам Центрального музея ВВС.