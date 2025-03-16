Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Подольске

Более 90 родителей сдали пробный ЕГЭ по математике и русскому языку. Всероссийскую акцию провели в школе № 34 в микрорайоне Кузнечики в Подольске.

Организаторы рассказали родителям о процедуре проведения единого государственного экзамена, порядке и сроках в 2025 году, минимальном количестве баллов для получения аттестата.

Затем для родителей провели экскурсию и показали, как работают пункты, для чего предназначены различные помещения, где можно получить медицинскую помощь и оставить вещи, а также рассказали, что нельзя проносить с собой.

«У меня дочь — выпускница этой школы, и мне, как родителю, интересно знать весь механизм проведения единого государственного экзамена. Я почувствовала себя в роли ученика, поняла, что для ребят созданы действительно максимально комфортные условия», — сказала мама одиннадцатиклассницы Марина Родина.