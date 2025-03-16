Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Подольске
Более 90 родителей сдали пробный ЕГЭ по математике и русскому языку. Всероссийскую акцию провели в школе № 34 в микрорайоне Кузнечики в Подольске.
Организаторы рассказали родителям о процедуре проведения единого государственного экзамена, порядке и сроках в 2025 году, минимальном количестве баллов для получения аттестата.
Затем для родителей провели экскурсию и показали, как работают пункты, для чего предназначены различные помещения, где можно получить медицинскую помощь и оставить вещи, а также рассказали, что нельзя проносить с собой.
«У меня дочь — выпускница этой школы, и мне, как родителю, интересно знать весь механизм проведения единого государственного экзамена. Я почувствовала себя в роли ученика, поняла, что для ребят созданы действительно максимально комфортные условия», — сказала мама одиннадцатиклассницы Марина Родина.
Детей готовят к ЕГЭ в течение года. Ученики 11-х классов проходят федеральные и региональные тренировки с применением полного комплекта документов.
Пробные мероприятия для родителей организовывают в Подольске с февраля. Их посетили более 1,5 тысячи человек.
Отметим, что основной период сдачи единого государственного экзамена начнется с 23 мая. Сначала выпускники напишут ЕГЭ по истории, литературе и химии.