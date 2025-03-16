Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Можайске

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в общеобразовательной школе «Гармония». Она направлена на то, чтобы мамы и папы познакомились с правилами Единого государственного экзамена на собственном опыте.
Организаторы рассказали родителям, как проходит регистрация на ЕГЭ, организуется посадка в классах, каким образом контролируется объективность и печатаются контрольно-измерительные материалы.
В 2025 году родители по всей России сдавали экзамен по базовой математике. Каждый прошел все этапы самостоятельно.
По итогам всероссийской акции в Можайске прошел круглый стол, на котором родители поделились впечатлениями об участии в Едином государственном экзамене.
«Экзамен — это волнительный момент даже для тех, кто окончил школу 20 лет назад. В целом, все этапы Единого государственного экзамена понятны. Теперь, узнав эту систему изнутри, могу сказать с уверенность, что мой ребенок сдаст. ЕГЭ — это не результат удачи, а результат труда», — рассказала родитель ученика 9 класса Виктория Шелепенкова.
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