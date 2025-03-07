Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Коломне 14 марта

Родители в Коломне сдадут ЕГЭ по математике 14 марта. Они пройдут всю процедуру — от входа в экзаменационный пункт до получения результатов.

Коломна присоединилась ко всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Для проведения мероприятия организуют четыре пункта сдачи ЕГЭ — в школах № 15, № 21, лицее № 4 и гимназии № 8. Еще одну точку откроют в школе № 3 в Озерах.

Родители получат возможность поменяться с детьми местами и понять, что они чувствуют во время сдачи ЕГЭ. Участникам предложат написать сокращенный вариант экзамена по базовой математике, в который включены задания разного типа.

«Цель акции — снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ», — пояснили в управлении образования городского округа Коломна.

Единый день сдачи ЕГЭ для родителей пройдет 14 марта. Коломна присоединяется ко всероссийской акции в девятый раз.

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