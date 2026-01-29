Всероссийская акция «Блокадный хлеб» прошла в Раменском

Добровольцы Раменского молодежного центра, штаба «Волонтеры Подмосковья» и активисты местного отделения «Молодой гвардии» присоединились ко всероссийской акции, приуроченной к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие началось с гимна Российской Федерации на площади Победы.

Чтобы напомнить жителям округа о героизме ленинградцев в те страшные годы, волонтеры подготовили символы памяти — кусочки «блокадного хлеба» весом 125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в Ленинграде в самые тяжелые дни.

Участники митинга почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев выразил уверенность, что уроки мужества и памятные мероприятия, посвященные истории блокады, не будут лишними для подрастающего поколения. Ведь самая главная задача — помнить, оказывать внимание участникам и ветеранам Великой Отечественной войны и быть им благодарными за мирное небо над головой.