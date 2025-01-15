Всероссийская акция «Блокадный хлеб» началась в Лобне

Орлята 4 «Б» класса школы № 7 стали первыми участниками Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в Лобне. Учащимся рассказали о тяготах тех лет и показали изображения блокадного Ленинграда.

В этом году исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда. Ученики узнали о тяжелых испытаниях — о голоде, детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, защите Ленинграда советскими солдатами и о том, что значили в то время хлебные карточки. Школьники представили тяготы тех лет и разыграли ситуацию, когда люди стояли в очереди за пайком.

Нынешняя территория Лобни — рубеж обороны Москвы, ставший самой ближней к столице точкой, до которой смогли дойти германские войска в 1941 году. Здесь началось контрнаступление Красной Армии, которое привело к Победе. Некоторые улицы в муниципалитете названы именами героев Великой Отечественной войны.