Всероссийская акция «Библионочь» прошла в Воскресенске

Воскресенск присоединился ко всероссийской литературной акции. В этом году ее приурочили к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Экскурсии, квесты, встречи и турниры прошли сразу на нескольких площадках.

Для участников акции в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф провели экскурсию. Также здесь выступили музыкальный коллектив и семейный клуб.

Все желающие могли принять участие в тематическом квесте и литературной «страничке». На ней также побывали литераторы Воскресенска.

Блицтурнир по шахматам состоялся в этот день в городской библиотеке № 1. Участниками стали 26 человек. Кроме того, здесь провели исторический экскурс, квест, мастер-класс, открыли галерею «Бессмертный полк».

Художественную выставку местного художника Дмитрия Шкуратова презентовали в городской библиотеке № 4. Здесь же прозвучали военные песни и стихи о войне.

Киноквиз «Великие фильмы Великой Победы» и мастер-класс организовали в городской библиотеке № 3. Артисты театра-клуба «Затейники» представили спектакль по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».