Всероссийская акция «Библионочь» прошла в Истре

В детской библиотеке ребята читали истории о Великой Отечественной войне и героях того времени, а также исполняли песни и стихи. А во взрослой библиотеке прошла интерактивная программа «Свои герои. Истории Победы», посвященная памяти творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны.

Атмосферу воссоздали благодаря иммерсивному представлению во всех залах библиотеки. Школьники поставили сцены, погружающие зрителей в события 1941–1945 годов — к примеру, эпизоды из жизни медиков и библиотекарей во время оккупации Истры в ноябре 1941 года. Также изобразили момент создания песни «В землянке» Алексеем Сурковым между боями.

В этот день зрители также смогли увидеть постановки «А зори здесь тихие» и «Василий Теркин». Дневниковые записи Ивана Бунина прочитали ученики Истринской школы № 2.