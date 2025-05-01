Всероссийская акция «Библионочь» к 80-летию Победы прошла в Химках

Патриотическая акция «Библионочь» к 80-летию Победы прошла в Химках. Организаторы подготовили для гостей творческие испытания, математические задачи и стенды моделирования военной техники.

В библиотеке № 3 к акции подошли творчески. Одна из станций — сражение танков на пульте управления на импровизированном полигоне.

«Это раскрытие запаса той мудрости, которая есть в библиотечном фонде. Люди могут прийти и бесплатно посмотреть концерты, мероприятия тематические, посмотреть книги», — сказала педагог высшей категории театральной студии «Иван-да-Марья» Наталья Малышева.

Гости прошли тематический квест и решили математические задачи, угостились полевым обедом — гречкой с тушенкой, отправили письма на фронт и получили подарки за знания о Великой Отечественной войне.

«Я знаю то, что до миллиона женщин воевали с оружием и 80 тысяч из них были офицерами», — уточнил участник «Библионочи».