Всемирный день здоровья отметят в городском парке Солнечногорска 5 апреля

Всемирный день здоровья отметят на набережной и в городском парке Солнечногорска 5 апреля. Жители округа смогут не только принять участие в разнообразных спортивных активностях, но и пройти диспансеризацию в передвижной мобильной поликлинике.

На набережной «Выстрел» состоится зарядка и массовый забег. У павильона, расположенного рядом с памятником Михаилу Лермонтову, все желающие смогут присоединиться к заходу по скандинавской ходьбе. Для участников мероприятия будут организованы чайные станции.

«Это отличная возможность для жителей Солнечногорска не только активно провести время на свежем воздухе, но и позаботиться о своем здоровье, пройдя диспансеризацию и получив рекомендации от медиков», — отметила заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

В рамках диспансеризации предусмотрены консультация терапевта, анализ крови, ЭКГ, флюорография и осмотр акушеркой. При себе необходимо иметь паспорт и полис.