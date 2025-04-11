Всемирный день здоровья отметили в парке Зарайска

Центральный парк культуры и отдыха Зарайска превратился в площадку здоровья, где горожане приняли участие в разнообразных активностях, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Мероприятие началось с массовой зарядки, собравшей участников всех возрастов.

В парке были организованы пункты бесплатного медицинского обследования, где каждый желающий мог проверить основные показатели здоровья и получить профессиональные рекомендации. Также проводилась и просветительская лекция о принципах правильного питания и оптимальных физических нагрузках.

Спортивная часть праздника включала любительский забег по аллеям парка, в которой участвовали как опытные спортсмены, так и новички в спорте. Для любителей спортивных достижений работала площадка по сдаче норм ГТО, а поклонники активного досуга смогли проявить себя в товарищеских матчах по настольному теннису.

Подобные акции становятся доброй традицией в Зарайске, способствуя формированию здоровой городской среды и укреплению общественного здоровья.