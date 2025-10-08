Всемирный день защиты животных отметят в Одинцове 12 октября

В это воскресенье в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проведут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню защиты животных. С 13 до 16 часов будут работать различные творческие мастер-классы для детей и настольные игры.

На фотовыставке «Хвостатые истории» гости смогут увидеть трогательные портреты животных из проверенных приютов с реальными историями и QR-кодам, а также забрать верного друга домой. Все животные привиты, стерилизованы и ждут заботливых хозяев. Организаторы помогут с оформлением и транспортировкой питомца.

На втором этаже административного здания пройдут увлекательные занятия от фонда «Котодетки» для школьников: как заботиться о животных, зачем нужны приюты, и как быть добрым другом тем, кто не может говорить.

В этот день в парке пройдет акция #ВАГОНЧИКДОБРА: все желающие могут принести корм для собак и кошек (в заводской упаковке) в одну из удобных точек или сделать пожертвование онлайн — каждый вклад важен.