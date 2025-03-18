Всемирный день театра отметили в Балашихе

Ансамбль народной песни «Вечоры» организовал театрализованный концерт в Библиотечном информационно-культурном центре имени Андрея Белого в Балашихе в честь Всемирного дня театра. Мероприятие собрало жителей и гостей города, желающих погрузиться в атмосферу народной музыки и театра.

Концерт был посвящен песням игрового содержания, включая хороводы и пляски, которые раскрывают характер и эмоциональный ритм народной музыки. Каждое исполнение становилось маленьким спектаклем, наполненным яркими акцентами, интонациями и выразительной мимикой, что позволяло глубже понять и прочувствовать народные традиции.

Библиотечный информационно-культурный центр имени Андрея Белого в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе стал современным общественным пространством после капитального ремонта в 2020 году. В рамках нацпроекта «Культура» учреждение было преобразовано в модельную библиотеку нового поколения, предлагающую разнообразные возможности для досуга и саморазвития.

Сотрудники Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого регулярно организуют оригинальные творческие праздники и мероприятия для жителей микрорайона Железнодорожный. Такие события способствуют укреплению культурных связей и созданию единой творческой среды для горожан.

Театрализованный концерт ансамбля «Вечоры» стал ярким примером того, как народная песня и театр могут объединять людей, погружая их в богатство и разнообразие культурных традиций.