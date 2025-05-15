Всемирный день скандинавской ходьбы отметят в Солнечногорске 17 мая

Всемирный день скандинавской ходьбы отметят участники клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске 17 мая. Присоединиться к ним смогут все желающие.

Участники смогут насладиться живописным маршрутом вдоль береговой линии озера Сенеж. Рекомендуется взять с собой палки для скандинавской ходьбы (если они есть), удобную обувь и спортивную одежду. Гражданам старшего возраста нужно иметь при себе социальную карту.

В программу мероприятия входят инструктаж, разминка, прогулка по запланированному маршруту, фотосессия и чаепитие. Предварительная запись не требуется — зарегистрироваться можно прямо на месте.

«Скандинавская ходьба укрепляет здоровье и дарит позитивные эмоции. Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом событии и вместе насладиться весенним парком и общением», — отметила директор клуба «Активное долголетие» городского округа Солнечногорск Мариям Панфилова.

Сбор участников состоится в 11:00 у памятника Михаилу Лермонтову в городском парке Солнечногорска. Дополнительную информацию о данном мероприятии и других занятиях клуба «Активного долголетия» можно получить по телефону: 8 (926) 845-72-91 и по адресу: улица Красная, дом № 71.