Всемирный день шоколада отметили в парке в Воскресенске

Каждый год 11 июля сладкоежки отмечают «профессиональный» праздник — Всемирный день шоколада. Сотрудники Центральной библиотеки имени Инны Гофф и библиомобиля КИБО провели в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске программу, посвященную этому празднику.

Юные гости выездного читального зала раскрашивали картинки, изготавливали бусы из конфет на мастер-классе, увлеченно играли в настольные игры и с азартом отвечали на вопросы познавательной викторины,

Праздничное настроение дополнила книжная выставка «Шоколадное волшебство», которая открыла ребятам волшебный мир историй о любимом лакомстве.

Во Всемирный день шоколада многие покупают сладости для себя или в подарок близким. Производители и продавцы лакомства стараются сделать акцию или устроить розыгрыш. В России в день праздника проводят мастер-классы, викторины, конкурсы, а также читают лекции об истории шоколада.