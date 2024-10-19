Всемирный день сердца отметили в Богородском округе

Праздник, посвященный Всемирному дню сердца прошел в Районном доме культуры. В этом году праздник он приурочен к Году семьи в России.

Семьи Богородского округа, отличившиеся в заботе и стремлении сохранить традиционные ценности, поздравили со сцены Районного дома культуры в Ногинске.

На сцену были приглашены: многодетная семья преподавателя Ногинского филиала Университета Даниила Колодеева; продолжатели педагогической династии в третьем поколении семья Сергея и Екатерины Пшенициных; ветераны педагогичного труда, отметившие 55-летний юбилей совместной жизни Виталий Васильевич и Людмила Павловна Соколовы. В зале царила атмосфера тепла и радости. Этот день стал не просто торжеством, но настоящим праздником семьи, напоминая всем присутствующим о важности семейных ценностей и важности бережного отношения к своим близким. Для приглашенных состоялся концерт творческих коллективов Районного дома культуры.

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