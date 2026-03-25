Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма отметят 2 апреля

Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма отмечается ежегодно 2 апреля. В преддверии даты жителям напомнили о распространенности РАС и перспективах коррекционных занятий для детей и взрослых.

По статистике на 2026 год, РАС диагностируют у каждого из 100 детей и у одного из 127 взрослых на планете. Ежегодно количество выявляемых случаев увеличивается на 17%. При этом аутизм у мальчиков встречается примерно в четыре раза чаще, чем у девочек.

В России этот день стали впервые отмечать в 2011 году по инициативе Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир». В рамках празднования во всем мире проводится акция, в рамках которой здания и памятники во всем мире подсвечивают синим цветом, чтобы привлечь внимание общества к проблеме аутизма. В разное время в России этим цветом озаряли здание МГППУ, мэрию Москвы, Тверской бульвар, Новый Арбат, Манеж, Останкинскую телебашню.

Аутизм характеризуется проблемами с коммуникацией и установлением социальных связей, нарушениями развития речи и склонностью к повторяющимся однообразным движениям. Часто люди с РАС испытывают трудности с контролем эмоций и поведения.

У расстройств спектра нет медикаментозного лечения. При этом положительный эффект приносят коррекционно-развивающие занятия. С такими ребятами работают дефектологи, логопеды, психологи и другие специалисты. Благодаря им людям с аутизмом доступны все сферы жизни: образование, культуры, спорт, трудоустройство. Около 60% детей с РАС выходят в норму: учатся, работают и живут самостоятельно.