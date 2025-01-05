Всемирный день баскетбола отметили в Химках

В олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» городского округа Химки состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню баскетбола. Для жителей и гостей округа организаторы подготовили увлекательную программу, в рамках которой рассказали об истории развития баскетбола, значимых достижениях отечественного спорта и биографиях легендарных баскетболистов России.

Особым гостем мероприятия стал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. В своей речи он напомнил о выдающихся победах сборных СССР и России на мировой арене.

«Сборные СССР и России 39 раз доходили до финалов крупнейших международных турниров: четырежды выигрывали Олимпийские игры, девять раз — чемпионаты мира и 21 раз — чемпионаты Европы. В 1972 году советским баскетболистам удалось одержать историческую победу над командой США, которая на протяжении 36 лет считалась непобедимой. Эти достижения стали классикой мирового баскетбола, а наша сборная продолжает оставаться одной из сильнейших на планете», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил значимость работы олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» для развития спорта в регионе. Он поблагодарил тренерский состав за вклад в популяризацию баскетбола и систематическую работу с подрастающим поколением.

«Тренеры центра „Планерная“ не только развивают спортивные навыки у детей и молодежи, но и вовлекают в занятия спортом взрослое поколение. Благодаря их усилиям воспитанники комплекса регулярно завоевывают медали на различных соревнованиях, представляя наш округ на самом высоком уровне», — отметил Сергей Малиновский.

Мероприятие завершилось дружескими матчами, мастер-классами от профессиональных игроков и интерактивными площадками для детей. Всемирный день баскетбола стал не только праздником спорта, но и напоминанием о важности патриотизма и преемственности спортивных традиций.