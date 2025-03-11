Всемирно известный Хор Минина выступил с концертом в Дубне

Впервые выступление состоялось в органном зале Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Вместе с коллективом наукоград посетил и сам основатель, народный артист СССР и легендарный музыкант современности Владимир Минин.

Московский государственный академический камерный хор был создан Владимиром Мининым более 50 лет назад. Сегодня художественным руководителем и дирижером является Тимофей Гольберг. С коллективом он сотрудничает уже почти 10 лет и в своей работе продолжает линию учителя.

Вокалисты исполняют русскую духовную и народная музыку, современные произведения и а капелла. Для программы в Дубне Хор Минина выбрал все самое лучшее, что есть в его репертуаре.

Перед выступлением Тимофей Гольберг признался, что, когда в зале присутствует сам Владимир Минин, концерт получается особенным. «Это своего рода экзамен», — сказал он.

Экзамен был сдан — Владимир Николаевич аплодировал и хору, и своему преемнику, которого искал более 20 лет. Зрители тоже приняли коллектив с восторгом. В силу возраста 96-летний маэстро не смог выйти на сцену. После концерта глава Дубны Максим Тихомиров специально поднялся к именитому дирижеру, чтобы выразить свое почтение.