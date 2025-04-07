Жители Дмитровского муниципального округа присоединились к масштабной просветительской акции «Тотальный диктант», который прошел в центральной библиотеке и Подмосковном политехническом колледже. Участниками мероприятия стали 50 человек.

«Тотальный диктант» — это ежегодная культурно-просветительская акция, которую организуют для популяризации грамотности и повышения интереса к русскому языку. В этом году она отметила 22-летие.

По словам главы Дмитровского округа Ивана Курданина, грамотная устная и письменная речь — это основа культуры в целом.

«С каждым годом все больше людей присоединяется к этой важной акции, которая объединяет любителей русского языка с 2004 года», — сказал руководитель муниципалитета.

Иван Курданин также поблагодарил участников и организаторов диктанта. Результаты диктанта можно узнать в личном кабинете на официальном сайте акции.