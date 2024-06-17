«Всегда показывали пример». Воробьев поздравил военнослужащих дивизии имени Дзержинского с юбилеем части

Воробьев поздравил дивизию имени Дзержинского со 100-летием

Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Легендарной дивизии имени Дзержинского сегодня исполнилось 100 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих, поблагодарив за защиту России.

Глава Подмосковья подчеркнул, что главные задачи военных — защищать страну и мирных граждан.

«Хочу поблагодарить наших командиров, профессионалов, которые всегда показывали пример, вели вперед, проявляли заботу в сложных ситуациях. Большая честь, что в год 100-летия дивизии она получила еще одну высокую награду по решению президента — орден Суворова», — указал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что дивизия имени Дзержинского всегда являлась самым современным и боеспособным подразделением в России. Ее военные неоднократно вставали на защиту мира и интересов государства.

«Всем ребятам, которые проходят срочную службу или служат по контракту, нашим командирам — хочу пожелать здоровья, побед. Ваша верность долгу — это гарантия безопасности нашей страны!» — подытожил Воробьев.

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