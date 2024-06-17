«Всегда показывали пример». Воробьев поздравил военнослужащих дивизии имени Дзержинского с юбилеем части

Легендарной дивизии имени Дзержинского сегодня исполнилось 100 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих, поблагодарив за защиту России.

Глава Подмосковья подчеркнул, что главные задачи военных — защищать страну и мирных граждан.

«Хочу поблагодарить наших командиров, профессионалов, которые всегда показывали пример, вели вперед, проявляли заботу в сложных ситуациях. Большая честь, что в год 100-летия дивизии она получила еще одну высокую награду по решению президента — орден Суворова», — указал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что дивизия имени Дзержинского всегда являлась самым современным и боеспособным подразделением в России. Ее военные неоднократно вставали на защиту мира и интересов государства.

«Всем ребятам, которые проходят срочную службу или служат по контракту, нашим командирам — хочу пожелать здоровья, побед. Ваша верность долгу — это гарантия безопасности нашей страны!» — подытожил Воробьев.

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