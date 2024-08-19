Сегодня 17:59 Все запланированные на 2024 год электрообъекты Подмосковья модернизируют к ноябрю Воробьев: план модернизации электрообъектов Подмосковья выполнят к ноябрю 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

ЖКХ

Андрей Воробьев

Ремонтные работы

Все запланированные на этот год объекты электроснабжения модернизируют в Подмосковье к ноябрю. Специалисты уже заменили более восьми тысяч опор ЛЭП, около 800 километров проводов, отремонтировали 1,7 тысячи подстанций и расчистили четыре тысячи гектаров просек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Подмосковье построен самый большой комплекс электросетей в России, он состоит более чем из 500 подстанций, 48 тысяч трансформаторов и 150 тысяч километров линий электропередачи. «Энергопотребление в Подмосковье заметно растет, оно бьет все рекорды. В этой связи вместе с Москвой и федеральным Министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и модернизации распределяющих сетей. Большую работу у нас ведут „Мособлэнерго“ и „Россети Московский регион“», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

По словам вице-губернатора региона Евгения Хромушина, в последние годы линии электропередачи бывают перегружены из-за большого потребления ресурсов. Это особенно актуально во время новогодних праздников, когда многие жители уезжают за город и используют электричество для отопления. Особенно остро проблема стоит в Чехове, Солнечногорске, Раменском, Домодедове, Балашихе, Воскресенске и других муниципалитетах. По каждому из них составили программы повышения качества электроснабжения. Со стороны «Россетей» в Подмосковье уже заменили 5,5 тысячи опор ЛЭП, 650 километров проводов и 1,4 тысячи подстанций, сообщил генеральный директор регионального отделения организации Петр Синютин. Особое внимание в этом году уделят Климовску, где «Мособлэнерго» отремонтирует 81 объект, в том числе по инвестиционной программе, сообщил глава компании Владимир Бойко. Это 54 километра кабельных линий, реконструкция девяти трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и другие работы.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На совещании также обсудили подготовку к началу отопительного сезона. В этом году в Подмосковье отремонтируют 181 километр сетей, 38 котельных и три центральных тепловых пункта. Всего до 2029 года в регионе проведут 545 мероприятий. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность тщательной подготовки жилых домов к отопительному сезону. За ней будут следить представители прокуратуры и контролирующих органов. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».