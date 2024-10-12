Все социальные объекты в Красногорске обеспечили теплом
Городской округ Красногорск активно готовится к зимнему периоду. Вовремя началась подача тепла от 54 котельных и 74 центральных тепловых пунктов, находящихся под управлением «Красногорской теплосети».
Все социальные объекты округа, включая 86 школ и детских садов, а также 49 учреждений здравоохранения, уже обеспечены теплом.
Директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин отметил, что благодаря индивидуальным тепловым пунктам в медико-реабилитационном отделении поддерживается комфортная температура воздуха около 30 градусов в бассейне, при этом здание не перегревается и сохраняется нормативная температура. Все оборудование отечественного производства. Такая система позволяет «Созвездию» ежегодно экономить до трех миллионов рублей на отоплении.
Активная работа ведется и в котельной № 1 на улице Жуковского, которая обеспечивает теплом и горячей водой детский сад, гимназию № 7 и кожно-венерологический диспансер. Батареи здесь потеплели уже на прошлой неделе, и теперь готовятся к запуску отопления в жилых домах.
Все работы идут по графику и в штатном режиме, что позволяет жителям Красногорска быть уверенными в надежности теплоснабжения.
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