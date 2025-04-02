Все регионы России примут участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл» в 2025 году

В России с 25 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года пройдет шестой сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл». Мероприятие впервые будут проводить в круглогодичном формате, что позволит еще большему числу участников внести вклад в сохранение природных ресурсов.

Мероприятие впервые будут проводить в круглогодичном формате, что позволит еще большему числу участников внести вклад в сохранение природных ресурсов. По итогам предыдущего сезона рекордные три миллиона россиян из 89 регионов собрали 144 тысячи тонн макулатуры.

Соревноваться будут образовательные учреждения, семьи и все жители страны. В шестом сезоне на сайте акции появился рейтинг регионов, который позволит наблюдать за активностью представителей того или иного субъекта России в режиме реального времени.

Весенний этап акции проведут с 25 марта по 31 мая, летний — с 1 июня по 31 августа, осенний — с 1 сентября по 30 ноября 2025, а зимний — с 1 декабря до 28 февраля.

Организаторы приглашают все регионы страны присоединиться к экологическим мероприятиям. Для участков подготовили методические материалы, в том числе сценарии экоуроков.

Чтобы стать частью масштабного экологического проекта, необходимо уточнить, куда можно сдать макулатуру, обратившись в местные пункты приема вторсырья или к региональному оператору. После этого следует зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф и разослать информацию о проекте знакомым.

Собранную макулатуру необходимо взвесить, сфотографировать и внести данные в личный кабинет на сайте. Достижениями можно делиться в социальных сетях, используя хэштеги #бумбатл, #экосистема и #нацпроектэкоблагополучие.

Россиянам напомнили, что акция позволяет внести реальный вклад в сохранение природы страны. Каждый килограмм собранной бумаги помогает сократить вырубку деревьев и уменьшить нагрузку на окружающую среду.