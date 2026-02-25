Кадровый офицер из Солнечногорска Дмитрий Воробьев вышел в финал проекта «Герои Подмосковья». Он два года участвовал в СВО и получил несколько боевых наград. Сейчас боец проходит стажировку в администрации округа и учится государственному управлению.

Дмитрий Воробьев награжден орденом Мужества и двумя медалями «За отвагу». Сейчас он проходит обучение в рамках проекта «Герои Подмосковья». Третий модуль программы заворошится 25 февраля, после чего финалисты пройдут стажировку.

«В этот раз темы ближе к специфике именно региона. Все полезно и нужно, чтобы глубже вникнуть в дела. Затронули и экономику, и образование, и социальную сферу», — рассказал Дмитрий Воробьев.

Программу запустили в продолжение проекта «Время героев». Она направлена на подготовку высококвалифицированных кадров из числа участников СВО для работы в органах власти и коммерческих компаниях.

Все 65 финалистов имеют награды за боевые заслуги. Они уже прошли два модуля, посвященных госуправлению и финансам.

Заключительный этап программы запланирован на апрель.