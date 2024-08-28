Все образовательные учреждения Балашихи подготовили к новому учебному году

Готовность учебных учреждений Балашихи к 1 сентября обсудили на совещании главы муниципалитета с заместителями и начальниками профильных управлений администрации округа.

«До начала учебного года остается неделя. Готовность объектов образования стала одной из главных тем традиционного ВКС губернатора Подмосковья с членами правительства и главами муниципалитетов. Отдельное внимание губернатор уделил укомплектованности школ учебниками и завершению текущего ремонта зданий», — прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Обсудили на встрече также ремонт и строительство новых образовательных учреждений. Так, в День знаний в округе откроют детский сад «Улыбка» после капремонта и новую школу на 1500 мест в ЖК «Пехра», возведенную благодаря президентскому проекту «Образование».

«1 сентября как раз та дата, когда все должно быть готово. Знаю, что все главы подключены к тому, чтобы все школы были готовы, сданы, включая благоустройство и другие детали: учебники, система безопасности», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отметим, что учебной литературой полностью обеспечили все библиотеки образовательных учреждений Балашихи.

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