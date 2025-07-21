Андрей Воробьев: новые поселки в Подмосковье будут с готовой инфраструктурой

Наличие всей необходимой инфраструктуры станет обязательным условием для новых поселков в Подмосковье. Закон приняли в Мособлдуме, напомнил Андрей Воробьев .

Этот вопрос, по словам главы региона, ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

«Мы приняли решение, закон был принят в Мособлдуме, который предполагает наличие всей необходимой инфраструктуры в новых поселках, заметно растущих в Подмосковье», — подчеркнул он на заседании областного правительства.

Ранее Мособлдума провела конференцию по вопросам переселения из ветхих домов. С 1 июня возобновилась программа сертификатов: они позволяют людям из аварийного жилья самостоятельно купить квартиру в новостройке любого города Подмосковья.

Сертификат выдается по цене 174,8 тысячи рублей за квадратный метр, минимальная выплата — почти 4,9 миллиона рублей.