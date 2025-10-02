Все котельные запустили в работу в Дмитровском округе

Отопительный сезон в муниципалитете стартовал 24 сентября. В настоящее время работают все 85 котельных.

В первую очередь теплом обеспечили социальные объекты, после чего началась подача отопления в многоквартирные дома. Сейчас специалисты устраняют воздушные пробки и регулируют температуру. Полный запуск отопления занимает до семи дней.

Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов лично проверяет температуру воздуха в социальных учреждениях и МКД. Поквартирный обход в многоэтажных домах также проводят заместители руководителя муниципалитета вместе с представителями управляющих компаний и депутатами.

В числе прочих Михаил Шувалов побывал в доме № 26 на Комсомольской улице в поселке Деденево. Жители отметили, что в прошлом году отопление запускали позже и вначале топили плохо. «А сейчас — отлично, батареи горячие», — сказали они.

«Комфорт жителей — наша важная задача. Мы нацелены на то, чтобы каждый дом, каждая квартира были обеспечены качественным теплоснабжением. Держим эту работу на особом контроле», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа.