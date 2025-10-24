Все котельные во Фрязине подготовили к отопительному сезону

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов Полина Коновалова проверили готовность котельной № 15 к зиме. По результатам инспекции комиссия подтвердила штатную работу всех семи котельных наукограда, которые снабжают теплом 297 многоквартирных домов.

Проверяющие осмотрели техническое состояние в котельной № 15, наличие там необходимых ресурсов. Помимо этого, они оценили готовность сотрудников к работе в условиях зимнего максимума нагрузок.

В итоге администрация городского округа Фрязино объявила о завершении проверки объектов теплоэнергетического комплекса. Специалисты подтвердили, что все семь котельных готовы к работе в осенне-зимний период. Оборудование вывели на полную мощность. Подготовку объектов теплоснабжения выполнили в срок.

Администрация муниципалитета поблагодарила сотрудников теплоснабжающих предприятий за качественную работу.