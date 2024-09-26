Все котельные Подмосковья будут передавать данные в единую систему к концу года

Работу всех котельных Подмосковья начнут отслеживать в единой системе уже к концу этого года. Параметры каждой топочной будут отображаться на интерактивной карте региона.

В Министерстве энергетики Московской области рассказали, что некоторые муниципалитеты уже полностью завершил процесс установки датчиков и обеспечили передачу данных со всех своих котельных в единую систему. Это Власиха, Пушкинский, Мытищи, Восход, Звездный городок, Краснознаменск, Лыткарино, Молодежный, Реутов, Шаховская. В остальных округах работа продолжается.

К системе подключено пока 1118 подмосковных котельных, до конца года это число вырастет почти вдвое — до 2105.

Диспетчеризация позволит быстро реагировать на возникающие инциденты, это снизит вероятность перехода в аварийную ситуацию. Сбои можно будет устранять еще до того, как жители почувствуют дискомфорт.

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