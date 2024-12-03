Все программы капремонта электроснабжения выполнены в Балашихе в 2024 году
В рамках видеоконференции с губернатором Московской области Андреем Воробьевым было отмечено, что в Балашихе программы капитального ремонта и повышения надежности электроснабжения выполнены в полном объеме. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров во время оперативного совещания с заместителями и начальниками профильных управлений.
Балашиха обслуживается 12 питающими центрами, более 1200 трансформаторными подстанциями и свыше 4000 километров сетей. За состоянием этой инфраструктуры следят четыре ресурсоснабжающие организации.
«На сегодняшний день на территории Балашихи программы капитального ремонта и повышения надежности электроснабжения выполнены в полном объеме», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.
Завершение программ по капремонту и повышению надежности электроснабжения является важным шагом к улучшению качества жизни горожан. Это позволит обеспечить более стабильное и надежное электроснабжение, что критично в современных условиях.
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