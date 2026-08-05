Все ФАП капитально отремонтировали по Народной программе в Зарайске

Модернизация здравоохранения активно ведется в Подмосковье по Народной программе «Единой России». В Зарайске удалось добиться значимых изменений, которые напрямую повлияли на качество жизни тысяч жителей округа.

Одним из главных достижений стало полное обновление сельской медицины: капитально отремонтированы все фельдшерско-акушерские пункты на территории муниципалитета. В Козловке, Алферьеве, Карине, Новоселках, Зименках, Печерниках обновили полы, стены, окна и двери, заменили системы отопления, электропроводку, сантехнику, установили пожарную сигнализацию, закупили новую мебель и оборудование.

Диагностическую базу Зарайской больницы также полностью обновили. В учреждение здравоохранения поступило современное оборудование: цифровой рентген-аппарат, маммограф и флюорограф, компьютерный и магнитно-резонансный томограф, фетальный монитор F9 Express, предназначенный для наблюдения за состоянием плода и беременной женщины. Хирургический арсенал больницы пополнился электрохирургическим генератором, высокочастотными аппаратами и современным электрокоагулятором с полным набором инструментов. Вся техника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Благодаря народной программе „Единой России“ и национальному проекту „Продолжительная и активная жизнь“ мы получили качественное оборудование. Это позволяет нам проводить диагностику и операции на совершенно новом уровне. Вся эта помощь доступна по полису ОМС. Мы видим, как это меняет качество жизни наших пациентов, и будем продолжать работать над тем, чтобы медицина в Зарайске становилась еще лучше», — отметил главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун.

Житель Зарайска Олег Беданов позитивно оценил обновление оборудования Зарайской больницы. «Раньше на МРТ приходилось записываться в соседние города или Москву, долго ждать очередь, а теперь все есть в Зарайске, специалистов обучили», — сказал он.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена почти на 100% — в нее вошли около 780 тысяч наказов жителей региона. В этом году планируется довести выполнение программы до 100%. «Единая Россия» уже начала формирование новой народной программы на следующую пятилетку. Каждый житель может внести свое предложение на сайте естьрезультат.рф или по горячей линии 8-800-200-89-50.