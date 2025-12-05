Все детские школы искусств Балашихи вошли в топ-75 Подмосковья

Итоги ежегодного рейтинга организаций дополнительного образования в сфере культуры подвели в Московской области. Все восемь детских школ искусств Балашихи вошли в топ-75 региона.

А пять из восьми ДШИ округа возглавили областной рейтинг, набрав максимальное количество оценочных баллов. Это ДШИ № 1 имени Г. В. Свиридова, ДШИ № 3, ДШИ № 6, ДШИ № 7 и ДШИ № 8.

Еще три балашихинские школы оказались на 21-й, 22-й и 44-й позициях: ДШИ № 5, ДШИ № 2 и ДШИ № 4 соответственно.

При формировании рейтинга учитывались участие в областных, всероссийских и международных конкурсах, численность учащихся и выпускников по предпрофессиональным программам, а также поступление и освоение финансовых средств. Высокие результаты школ Балашихи подтверждают уровень подготовки учащихся, профессионализм преподавателей и значимость внедрения современных образовательных практик в округе.