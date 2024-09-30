Спортсмены из Подольска победили на соревнованиях по верховой езде в Москве

Три золотые медали и одну бронзу завоевали спортсмены из Подольска на международных соревнованиях по выездке в московском конном клубе «Вольт». Они представляли отделение школы олимпийского резерва «Пахра».

Юлиса Красильникова выступала на лошади Данте Вельтино и Дарья Приданцева на двух лошадях Боливар и Халтик Брюерс.

Юлиса дебютировала в категории взрослые и три раза поднялась на пьедестал почета. Она победила в Малом призе, Среднем призе 1 и в Кюре Среднего приза. В итоге она забрала три золотые медали.

Дарья Приданцева заняла третье место на лошади Халтик Брюерс в произвольной программе КЮР Среднего приза 1.

В соревнованиях приняли участие победители и призеры чемпионатов и кубков, участники чемпионатов Европы и мира. В состязаниях могли принять участие спортсмены, которые входят в Евразийскую Ассоциацию конного спорта.

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