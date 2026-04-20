Подмосковье стало победителем премии по безопасной разработке Security UP

В пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о подведении итогов премии «Security UP: Безопасность начинается с кода». Всего на конкурс было подано около 40 заявок, из них 15 вошли в шорт-лист и прошли этап защиты перед жюри.

Победителем в номинации «Региональный импульс: развитие DevSecOps в регионах» стало ГКУ МО «Центр информационной безопасности Московской области». Команда учреждения внедрила практики безопасной разработки в госорганах Правительства Московской области, которые могут быть масштабированы в других региональных органах власти.

Основными критериями для оценки номинантов стали новаторский подход и глубокая техническая проработка, соответствие передовым практикам DevSecOps, реальная польза для бизнеса и потенциал тиражирования решения.