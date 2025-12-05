Вручение премии главы Богородского округа «Сердце матери» прошло в Ногинске

Торжественная церемония состоялась в «Мособлдраме». Премия проводилась в Богородском округе шестой раз.

Почетные грамоты получили восемь участниц в разных номинациях. Семейная история каждой из этих женщин — отражение огромного материнского сердца и безграничной любви.

У многодетной Алены Бакиной, помимо своих четверых детей, под неусыпным надзором еще 1134 ребят в школе. Пятерых детей воспитывает Татьяна Сенек. Волонтер Юлия Бросалина руководит Ногинским приютом для безнадзорных животных.

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций знаком Московской области «Материнская слава» отметили Екатерину Добрикову.

Почетную грамоту, памятный кубок, премию главы Богородского округа «Сердце матери» и подарки вручили Олесе Табачковой, Ольге Середницкой, Ирине Рогашовой, Тамаре Федоровой.

Для награждения в специальной номинации «Мать героя» на сцену пригласили Татьяну Садовникову.

Гостей и зрителей поздравили участники проекта «Голос. Дети» и его победительница Олеся Казаченко, молодежный социальный театр «МЫМЪ» и другие артисты округа.