Работников культуры наградили в Мытищах

27 марта в Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ» прошел форум «Культура малой Родины». В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения государственных, региональных и ведомственных наград.

В форуме приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Александр Легков, депутаты Московской областной Думы, представители Общественной палаты и другие.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил: «Проект «Культура малой Родины» — это большие возможности для нас, Министерства культуры и туризма Подмосковья, и наших учреждений».

Всего к вручению было подготовлено 27 наград. Высоких достижений удостоились работники культуры в различных категориях. Директор Московского областного музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева Элла Смелова получила Почетную грамоту Министерства культуры Российской Федерации. Директору Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева Юлии Слядневой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» за многолетний добросовестный труд.

Почетными грамотами профильного министерства за плодотворную деятельность и успешную реализацию проектов (включая проект «Умный ДК») награждены руководители парков, культурно-досуговых центров и школ искусств.