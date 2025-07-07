Вручение дипломов студентам политехнического колледжа прошло в Дмитрове

Церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании состоялась в Подмосковном политехническом колледже в Дмитрове. Участниками стали 460 выпускников.

Красные дипломы получили 78 студентов. Выпускников поздравила заместитель директора по учебной работе Ирина Курганова.

После каждая группа представила ретроспективный видеоролик о своей студенческой жизни. Также выпускники поблагодарили преподавателей, вручили им цветы и памятные подарки, устроили с ними фотосессию.

«Трогательные моменты прощания и грусть расставания с любимым учебным заведением обязательно сменятся радостью новых открытий и свершений, а полученные знания и навыки помогут выпускникам уверенно идти по жизни, реализуя свои самые смелые мечты», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.