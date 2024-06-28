Вручение аттестатов выпускникам лицея Стрельцова прошло в Воскресенске

В здании «Навигатор» в Воскресенске прошла торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам лицея Стрельцова. В этом году в учебном заведении двенадцать медалистов.

Директор лицея Андрей Копцов отметил, что гордится тем, что среди ребят есть те, кто набрал 250 и более баллов по результатам ЕГЭ, а также, показавшие высокие результаты более чем в 90 баллов по отдельным предметам.

Особое внимание уделили выдающимся достижениям некоторых студентов. Так, Маргарита Пылаева набрала максимальный балл на ЕГЭ по английскому языку, а Дарья Тамбеева получила сто баллов по двум предметам: русский язык и литература.

Отметим, что в рамках мероприятия также состоялось вручение почетной грамоты главы городского округа Воскресенск учителю ОБЖ Владимиру Рассказову, который подготовил победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Церемония вручения аттестатов стала знаковым событием для лицея, подчеркнув его статус одного из лидирующих образовательных учреждений региона.

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