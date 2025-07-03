Вручение аттестатов прошло в лицее № 7 в Солнечногорске

В лицее № 7 городского округа Солнечногорск состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов об окончании 11 класса. На церемонии присутствовали педагоги, родители, представители местной администрации и местного отделения партии «Единая Россия».

С напутственными словами к выпускникам обратился первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

«Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, наполненной новыми возможностями и вызовами. Выбирайте профессию осознанно, не бойтесь трудностей и всегда помните о поддержке своих родителей и учителей. Хочу выразить благодарность всему педагогическому составу, во главе с директором Галиной Нагорной, за ваш ежедневный труд», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

В образовательных учреждениях округа особое внимание уделяют патриотическому воспитанию учащихся. Совместно с партией «Единая Россия» организуют поездки, экскурсии и уроки мужества.