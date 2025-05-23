Врип главы Жуковского посетил муниципальное предприятие «Теплоцентраль»

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Жуковский Андроник Пак посетил муниципальное предприятие «Теплоцентраль», где ознакомился с территорией, оборудованием и помещениями, а также пообщался с коллективом. В настоящее время на предприятии проводится реконструкция котельного оборудования, в частности — замена котла.

Все работы по установке котла планируется завершить в текущем году. Напомним, что котельная МП «Теплоцентраль» является основной в городе и обеспечивает теплом и горячей водой 98% многоквартирных домов и социальных учреждений.

«Демонтаж старого котла выполнен, поставка нового произведена и под него уже сделано основание; после того, как бетон наберет прочность, начнется работа по установке. Установка нового котла позволит повысить надежность системы теплоснабжения и обеспечить безаварийность ее работы. Также это даст возможность увеличить тепловую мощность для подключения новых абонентов», — сообщил Андроник Пак.