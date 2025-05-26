Врип главы Серпухова проверил ремонт дорог и тротуаров в двух микрорайонах

В городском округе Серпухов проводят масштабные работы по реконструкции дорожной сети. Врип главы муниципалитета Алексей Шимко посетил микрорайоны Ивановские дворики и Весенний, где проходит ремонт.

Он проверил, как выполняют работы по программе губернатора Андрея Воробьева «Народные тропы Подмосковья». Алексей Шимко вместе с другими представителями администрации Серпухова обошел участок дороги от Юбилейной улицы до улицы Орлова в микрорайоне Ивановские дворики. Его протяженность составляет 240 метров. Рабочие проводят реконструкцию дороги строго по графику.

На участке трудятся шесть специалистов и одна строительная машина. Они почти завершили установку бордюров, после будущую дорогу засыпят щебнем и зальют асфальтом. Работы выполнят до конца месяца.

Также проходит реконструкция дороги и тротуара на Подольской и Новокольцевой улицах в микрорайоне Весенний. Сейчас рабочие монтируют бортовой камень. Затем пространство засыпят песком и гравием, сверху уложат асфальт. Завершат обновление к 30 июня.

«Прошу жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам», — обратился к горожанам Алексей Шимко.